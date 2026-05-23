США відправляють у Польщу 5 тисяч військових: ЗМІ розкрили, що це за бригада

Вашингтон підтвердив перекидання до Польщі близько п’яти тисяч військових на тлі агресивної риторики Кремля та ядерних навчань РФ і Білорусі.

США все ж перекинуть до Польщі додаткову бронетанкову бригаду в межах ротації сил НАТО на східному фланзі. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, зазначивши, що до країни прибудуть близько п’яти тисяч американських військових.

Польський міністр подякував президенту США Дональду Трампу за рішення та назвав Польщу "взірцевим і залізним союзником" Вашингтона.

Рішення стало важливим сигналом після кількох тижнів невизначеності та побоювань щодо можливого скорочення американської військової присутності у Європі. На початку травня у США заговорили про можливе виведення п’яти тисяч військових із Німеччини, а згодом з’явилась інформація про призупинення перекидання 2-ї бронетанкової бригадної групи 1-ї кавалерійської дивізії США до Європи.

Ситуація викликала занепокоєння у країнах східного флангу НАТО, особливо на тлі різкого посилення риторики Кремля щодо країн Балтії, а також заяв про територіальні претензії до Фінляндії та Норвегії. Через це Варшава навіть направила до Вашингтона спеціальну делегацію за участю заступників міністра оборони.

Додаткову напругу створила відсутність офіційних пояснень з боку Пентагону, через що почали ширитися припущення про можливе виведення американських військ із Польщі. Ці заяви пізніше довелося спростовувати віцепрезиденту США Джей Ді Венсу.

Наразі, за офіційною інформацією, у Польщі планують розмістити одразу дві американські бригади. Це відбувається на тлі ядерних навчань Росії та Білорусі, під час яких відпрацьовується застосування тактичної ядерної зброї.

Водночас остаточно не підтверджено, чи залишиться чинним раніше оголошений план ротацій американських підрозділів у Європі. Серед можливих кандидатів на передислокацію до Польщі називають 2-й кавалерійський полк США, який нині базується у Німеччині.

Однією з головних проблем залишається ротаційний характер перебування американських військ. Бригади перебувають на східному фланзі НАТО близько дев’яти місяців, що потребує масштабного перекидання техніки та особового складу і створює додаткове навантаження для військових.

У Польщі ж наполягають на постійній присутності американських сил, оскільки країни східного флангу НАТО вважають саме фізичну присутність армії США головним фактором стримування Росії.

Що передувало

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення американського військового контингенту в Польщі, пов'язавши це рішення зі своїми довірливими стосунками з польським лідером Каролем Навроцьким.

Бюро національної безпеки Польщі повідомило, що США перекинули до Польщі вже понад 20% запланованої кількості солдатів і близько 70% військової техніки, передбачених у рамках змін у ротації американських військ у Європі. Наразі триває ротація сил США, яку проводить 1-ша кавалерійська дивізія з Форт-Худа в Техасі.

