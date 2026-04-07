Ціни на квартири в Одесі суттєво зросли: скільки тепер коштує житло

Найбільше за однокімнатну квартиру доведеться заплатити у Приморському районі.

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Одесі становить 49 тисяч доларів, що на 25% більше, ніж рік тому. Про це повідомляє портал нерухомості ЛУН.

"Середня вартість квартир в Одесі зросла, особливо на однокімнатні, що додали +10% у доларах за останні пів року. Попит на житло в місті, що знаходиться відносно близько до фронту, залишається обмеженим", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що середня вартість двокімнатної квартири в Одесі становить 69 тис. дол., що на 16% більше, ніж рік тому. Трикімнатні квартири коштують 86 тис. дол. (+8%).

Ціни на однокімнатні квартири

В Одесі найбільше за "однушку" треба заплатити у Приморському районі, де середня ціна становить 63 тис. дол. Друге місце посідає Київський район із середньою вартістю 50 тис. дол. На третьому місці перебуває Хаджибейський район - 42,8 тис. дол.

Водночас найдешевші однокімнатні квартири у Пересипському районі, де за квартиру в середньому треба заплатити 31,4 тис. дол.

Ціни на багатокімнатні квартири

Середня вартість двокімнатних квартир в Одесі залежить від району. Найдорожче житло спостерігається у Приморському районі, де за "двушку" в середньому просять 86 тис. дол. У Київському районі ціни нижчі - 73 тис. дол. У Хаджибейському районі така квартира коштує 59,5 тис. дол., а найдешевші варіанти зафіксовані в Пересипському районі - 45 тис. дол.

Водночас трикімнатні квартири традиційно найдорожчі. У Приморському районі їх середня вартість становить 130 тис. дол. У Київському районі - 85 тис. дол., у Хаджибейському - 65 тис. дол., а в Пересипському районі - 55 тис. дол.

Ринок житла в Україні - головні новини

За результатами дослідження DIM.RIA, у березні ринок житла в Україні демонстрував різноспрямовану динаміку. В одних регіонах квартири стрімко дорожчали, а в інших дешевшали. Коливання зафіксовано як у сегменті новобудов, так і на вторинному ринку.

Наприкінці лютого повідомлялося, що весною може зрости вартість оренди приватних будинків на Київській області. При цьому ціна купівлі такого житла може навіть зменшитися.

Вас також можуть зацікавити новини: