400 років у крижаній воді: вчені виявили в океані полярну акулу рекордного віку

Визначення віку гренландського акули стало проривом у морській біології.

Глибоко в холодних водах Північної Атлантики та Арктики одна гренландська полярна акула розширила межі того, що, на думку вчених, здатна пережити хребетна тварина. Звісно, у тварини не було чіткої дати народження, але дослідження показують, що найбільша акула в знаковому експерименті могла мати вік близько 400 років.

Саме тому в деяких заголовках стверджувалося, що акула "народилася в 1627 році". Справжня наука трохи обережніша і набагато цікавіша. Дослідники оцінили її вік приблизно в 392 роки з широким діапазоном похибки після вивчення 28 самок гренландських акул, які випадково потрапили до рибалок, пише Econews.

Ось просто уявіть собі акулу, яка вже жила до появи сучасної електрики, до автомобілів і до того, як взагалі виникли Сполучені Штати. У цьому й полягає дивна привабливість цього відкриття. Воно змушує сприймати гренландську акулу не просто як рибу, а скоріше як живий архів.

Найбільша тварина в дослідженні мала довжину близько 5 метрів. На підставі радіовуглецевого аналізу дослідники визначили, що їй було 392 роки, плюс-мінус 120 років. Це означає, що до цифри "399-річна акула" слід ставитися як до приблизного науково-популярного скорочення, а не як до точного віку.

Як вчені визначили вік

Визначення віку гренландської акули не схоже на підрахунок кілець на дереві. Вік багатьох акул можна дізнатися шляхом вивчення смуг росту в твердих тканинах, але у гренландських акул м'які хребці і відсутні плавцеві шипи, які добре підходять для такого методу.

Тому вчені заглянули в очі. Білки в кришталику ока формуються ще до народження і не руйнуються в міру старіння акули, а значить, вони можуть зберігати хімічну позначку часу.

Вимірюючи рівень радіовуглецю в цих кришталиках, дослідники змогли порівняти показники з відомими рівнями вуглецю в минулому, включаючи "бомбовий імпульс", залишений ядерними випробуваннями на початку 1960-х років.

Повільне життя в холодній воді

Гренландські акули роблять повільно практично все. У NOAA відзначають, що вони ростуть менше ніж на 1 сантиметр на рік, можуть досягати більше 6 метрів у довжину і здатні занурюватися на глибину близько 2200 метрів. Їхня максимальна швидкість становить менше 2,9 кілометра на годину, що повільніше, ніж некваплива прогулянка продуктовим магазином.

Цей повільний темп має значення. У крижаній воді низький рівень метаболізму може допомогти пояснити, чому ці акули старіють так поступово. Це не фокус, але холодний, темний, стабільний світ, який вони населяють, схоже, сприяє життю, розтягнутому на століття.

Пізнє дорослішання

Дослідження також показало, що гренландські акули можуть не досягати статевої зрілості приблизно до 156 років. Це важко уявити. Акула може провести в океані понад століття, перш ніж стане достатньо дорослою для розмноження.

З практичної точки зору це робить кожну дорослу акулу особливо цінною. Якщо зріла гренландська акула гине в рибальських снастях, популяція не може просто заповнити втрату за кілька сезонів. Годинник відновлення запущений на десятиліття, а можливо, і на століття.

Не просто стара риба

Ці акули не є пасивними реліквіями, що дрейфують у глибині. Вони – великі хижаки та падальники, які харчуються рибою, кальмарами, тюленями та іншими органічними рештками. Дослідження вмісту шлунків показують, що дрібніші гренландські акули сильно залежать від кальмарів, тоді як більші особини споживають більше риби та морських ссавців.

Їхні тіла створені для витривалості, а не для швидкості. Гренландська акула щільна, важка, і її часто вважають повільною, але це не повинно нікого вводити в оману. В арктичному харчовому ланцюзі повільність все ще може бути силою.

Розгадки старіння

Головне питання очевидне. Як взагалі будь-яка хребетна тварина може продовжувати жити так довго?

Недавні генетичні дослідження починають давати підказки. Вчені, які склали карту геному гренландської акули, повідомили, що її "набір інструментів" для відновлення ДНК може бути одним із факторів екстремального довголіття, хоча вони також попередили, що необхідні додаткові дослідження, перш ніж робити остаточні висновки.

Інше недавнє дослідження показало, що гренландські акули здатні зберігати функціонуючу зорову систему всупереч екстремальному віку, глибоководній темряві та очним паразитам. Дослідники також вказали на механізми відновлення ДНК, які можуть допомагати зберігати тканини сітківки протягом століть.

Крихкий гігант

При всій своїй витривалості гренландська акула вразлива. У NOAA стверджують, що більшість гренландських акул, які сьогодні потрапляють у сітки та на гачки, виловлюються випадково, що робить скорочення прилову критично важливим для збереження виду.

Причина для занепокоєння проста. Вид, який росте повільно, дозріває пізно і може розмножуватися рідко, не здатний поглинати втрати так, як це роблять більш швидкозростаючі риби. Додайте сюди потепління в Арктиці, розширення людської діяльності та забруднення середовища, і стародавня акула раптом здасться менш непереможною.

Чому це важливо зараз

Вік гренландської акули зачаровує, але глибший урок полягає в часі. Деякі тварини живуть за таким повільним графіком, що наші звичні терміни збереження видів навряд чи підходять. Одне рішення, прийняте сьогодні, може вплинути на популяцію, яка повністю відреагує лише через покоління.

Саме тому ця історія стає масштабнішою, ніж розповідь про одну дивовижну акулу. Дослідження цієї тварини може допомогти вченим зрозуміти старіння, виживання на великих глибинах і приховану біологію Арктики. Захищати її – означає поважати істоту, життя якої може тривати майже півтисячоліття.

