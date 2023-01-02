У Міноборони зазначили, що росіяни намагатимуться утримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму та захопити всю Донецьку область.

У найближчі чотири-п'ять місяців РФ може піти в наступе з півночі або сходу і готова втратити до 70 000 своїх військових.

Як заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк, росіяни розуміють, що програють, але завершувати війну не планують і будуть намагатися продовжувати наступальні дії, повідомляє РБУ-Україна.

"За оцінками військової розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 000 осіб. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове", - сказав він.

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Черняк також упевнений, що росіяни будуть намагатися утримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму і захопити всю Донецьку область.

Війна в Україні:

Станом на 2 січня 2023 року російські війська продовжують вести штурми на Бахмутському напрямку.

Також ворог намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше зайнятих рубежів. На Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону і обстріли позицій наших військ і цивільних об'єктів уздовж лінії зіткнення.

У новому 2023 році ЗСУ не зменшують темпів знищення російських окупантів, які прийшли в Україну з війною. Так, за добу ліквідовано 720 окупантів.

З жовтня 2022 року окупанти не припиняють удари по енергетичній інфраструктурі Україна.

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