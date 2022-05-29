Про постраждалих не повідомляється.

На території колишнього коксохімічного заводу в окупованому Донецьку сталась пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Місцеві мешканці чули "хлопок". Автори повідомлень стверджують, що пожежа на підприємстві сталася через попадання снарядів.

Про постраждалих не повідомляється. Також про подію мовчать у маріонеткових проросійських "правоохоронних органах".

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. Наразі тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк: окупанти зайняли готель на околицях міста, а ЗСУ намагаються їх звідти вибити.

Війська РФ намагаються також наступати на Слов'янському напрямку. Ворожі військові перекидають під Куп'янськ Харківської області додаткову техніку. У деяких населених пунктах росіяни намагалися розвинути наступ - зазнали поразки і відійшли.

Росія продовжує бомбити українські міста, тероризуючи цивільне населення.

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