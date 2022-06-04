Цивільні, які виїжджали з області на підконтрольну територію, неодноразово розповідали про жадібність окупантів.

Окупанти "ДНР" відмовляються воювати та просять забрати їх з Херсонської області після того, як ЗСУ пішли в контрнаступ на цьому напрямку.

Про це повідомив депутат Херсонської облради, радник голови ОВА Сергій Хлань.

"Російські немічні воїни з ДНР звернулись до путіна, щоб той забрав їх з Херсонщини. Вони згадали, що в них цирози, психічні захворювання і сухоти (туберкульоз). А коли грабували людей сухоти не заважали?", - розповів Хлань.

Цивільні, які виїжджали з області на підконтрольну територію, неодноразово розповідали, що на блокпостах рашистів особливо жадібними були саме бойовики ДНР — забирали у людей все, що могли.

"Як тільки наші ЗСУ пішли в атаку — проявились хвороби й вже хочеться додому? А те, що ці бійці ДНР, як вони кажуть, голодні, холодні й мобілізовані навіть без медогляду — це обличчя істинного відношення росії до Донбасу", - підкреслив Хлань.

Нагадаємо, в окупованому Херсоні пропонують біткоїни за спалених росіян чи ворожу техніку.

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