Україна стягування Росією військ спростовує.

Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною. Міжнародні спостерігачі, проаналізувавши дані з мережі, помітили нове перекидання танків.

Про це повідомляє Bloomberg.

Батальйон основних бойових танків Т-80У був перекинутий на залізничний вокзал у Воронезькій області, згідно з відеозаписами за 7 листопада. Про що йдеться у звіті, наданому агентству в Лондоні.

Як пише агентство Janes, танки, схоже, прямували на полігон у Погоново за 250 км від України – на той самий полігон, куди навесні Росія вже відправляла додаткові військові сили, викликавши занепокоєння європейської спільноти.

Читайте такожРосійський журналіст розповів, чи планує зараз Путін нападати на УкраїнуТиждень тому Janes повідомляло про розгортання танків і самохідної артилерії з однієї і тієї ж російської дивізії у Брянській та Курській областях поряд з північним кордоном України.

На відміну від весняного розгортання військ, концентрація у листопаді відбувається приховано, часто – уночі й за допомогою елітних наземних підрозділів.

За словами представників агентства, ці дії спрямовані не так на залякування, як на створення активної загрози.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною.

Крім того, останніми днями в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії.

За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Автор: Яна Ставська