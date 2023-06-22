Зазначається, що таким чином Росія намагається пробити українську систему ППО.

Росія з початком наступальної операції Збройних сил України на Запорізькому напрямку перекинула борти стратегічної авіації на аеродром Моздок у Північній Осетії (Північний Кавказ). Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які є в розпорядженні "Схем".

Зазначається, що вперше літаки стратегічної авіації ТУ-22М3, які є носіями крилатих ракет Х-22, на цьому аеродромі Planet Labs зафіксував 24 травня цього року. На знімку можна нарахувати шість бомбардувальників.

При цьому ще 28 квітня, як свідчать фото з супутника, стратегічної авіації на цьому аеродромі не було.

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Напередодні ракетної атаки на Дніпропетровщину в ніч на 22 червня на аеродромі поблизу Моздока розміщувалося 7 літаків стратегічної авіації ТУ-22М3. Також на знімку можна помітити і вантажні літаки, які можуть транспортувати ракети.

Як зазначив у коментарі Радіо Свобода військовий експерт Михайло Жирохов, це може свідчити про зміну тактики армією РФ.

"Аеродром Моздок використовувався ще з часів Радянського Союзу, але з 1991 року сама Росія його не використовувала саме з військовою метою, хіба що для перекидання своїх сил до Сирії. Але, судячи з усього, тепер він буде використовуватися для того, щоб пробити українську систему ППО", – повідомив експерт.

Він зазначив, що напрямки, які РФ використовувала раніше – з боку Рязані та Каспійського моря – досить потужно прикриті ППО, а аеродром Моздок дає можливість завдання ударів з акваторії Чорного моря.

"До того ж зменшення кількості палива для бойового вильоту дозволяє підвісити ще одну ракету до літака. Ефективність ракетних ударів може бути в рази більшою", – додав Жирохов.

Ракетні атаки РФ з нового аеродрому

19 червня Повітряні сили україни повідомляли, що російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 вилітали з аеродрому Моздок (Північний Кавказ) і проводили тренувальні польоти з імітаційними пусками крилатих ракет.

Сьогодні у Повітряних силах повідомили, що вночі російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами Shahed-136/131.

Зокрема, з бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал".

Повідомлялося, що ракети впали в Дніпропетровській області, там зафіксовано влучання по приватному сектору.

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