Найімовірніше, незабаром це корабель вийде на бойове чергування.

Партизанський рух українців і кримських татар "АТЕШ" зафіксувало прибуття великого десантного корабля в Севастополь. Про це йдеться в Телеграм-каналі організація.

"Наші агенти, через багато часу розвідки і очікувань, змогли зафіксувати передислокацію великого десантного корабля проекту 775 в Графську Пристань міста Севастополь", - повідомили партизани.

За їхніми даними, після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням. Найімовірніше, незабаром буде виконувати бойове чергування, припустили в "АТЕШ". Як повідомляється, всю оперативну інформацію учасники партизанського руху вже передали СОУ.

Відео дня

"Примітно, що Сили оборони України вже мали досвід зі знищенням даного типажу корабля, а саме "Новочеркаськ" (ВДК-46) 26 грудня 2023 року", - розповіли в "АТЕШ".

У ніч на 26 грудня 2023 року в порту Феодосії пролунали потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що українська армія знищила ворожий корабель "Новочеркаськ".

Кілька днів тому окупанти заявили, що піднімуть з дна потоплений корабель. Відомо, що уламки корабля будуть розрізати близько трьох місяців, а всі процедури з підняття займуть не менше півроку.

За словами родичів матросів, корабель стояв на ремонті в порту Феодосії близько двох місяців, а в день удару на борту знаходився весь особовий склад. При цьому командному складу вдалося врятуватися.

Вас також можуть зацікавити новини: