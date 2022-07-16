За словами експерта, РФ потрібен був Зміїний в якості плацдарму для наступу на Білгород-Дністровський, Татарбунарський райони.

Військовий експерт Михайло Притула пояснив, в яких цілях Росія хотіла використати острів Зміїний.

Про це він розповів на Youtube-каналі "Апостроф TV".

"Для чого їм потрібен був острів Зміїний – це плацдарм для наступу на Білгород-Дністровський, Татарбунарський та інші райони (України - ред.), ті, які перебувають за затокою, за мостом у затоці. Там Придністровська Молдавська Республіка, яка по суті є форпостом Російської Федерації, і там перебуває дуже велика кількість зброї. Вся зброя, яка була у груп радянських військ у Європі, коли Радянський Союз окупував країни Східної Європи, то у Чехословаччині, Німеччині, Угорщині, Польщі, там була велика кількість зброї радянських військ. І оця вся зброя завезена зараз у Придністров'я, і перебуває там на складах", - зазначив експерт.

За його словами, у Придністров'ї армія нараховує 5 тис. і 30 тис. – мобілізаційний потенціал. Але дуже багато зброї. І якби Україна не підбила крейсер "Москва", якби не знищила окупантів на острові Зміїний, то був би наступ на ці райони, був би наступ на Молдову, так як Путін мріє про відновлення Радянського Союзу і все для того робить.

"Але це у нього не вийшло. Немає ні Зміїного, ні крейсера "Москва". Тому ми фактично врятували Молдову станом на сьогоднішній день. Путін буде і далі занурюватись у свої ідеї щодо розширеного варіанту Північної Кореї, і далі він буде діяти досить примітивними, деградуючими методами, по мірі того, як буде деградувати його командування та управління", - сказав Притула.

Військовий експерт також проаналізував, чому окупанти продовжують нищити свою техніку на острові.

"Може бути кілька версій. Це не просто демонстрація сили. Може вони думають, що туди заїхали українські військові, в чому немає сенсу, їм там перебувати. Достатньо просто мати вогневий контроль над цим островом. Або вони (окупанти - ред.) показують, що вони також мають вогневий контроль на цим островом, аби туди ніхто не зайшов", - поділився думкою експерт.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили острів Зміїний у Чорному морі у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

30 червня після вогневих ударів по Зміїному українськими ракетними та артилерійськими підрозділами російські загарбники залишили острів.

4 липня стало відомо, що на острові Зміїний встановлено прапор України.

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