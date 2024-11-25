Сьогодні, 25 листопада, російська окупаційна армія завдала чергового ракетного удару по середмістю Одеси.
Як передає кореспондент УНІАН, під час повітряної тривоги мер міста Геннадій Труханов попередив у своєму Телеграм-каналі, що в небі зафіксовано ворожий розвідувальний дрон, який рухається у напрямку обласного центру. Через кілька хвилин було чутно потужні вибухи. У міській раді одразу розповсюдили повідомлення про те, що діти у закладах освіти перебувають в укриттях, у безпеці зі своїми педагогами та батьки можуть не хвилюватися.
Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що ворог атакував місто.
"Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - поінформував посадовець.
Інформація про постраждалих уточнюється.
За даними спікера добровольчої української армії "Південь" Сергія Братчука, ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".
У соцмережах люди пишуть, що у будинках вилетіли шибки, вирвані рами та двері, вулиці – в уламках.
На атаку по Одесі відреагував президент України Володимир Зеленський, а також на ворожі удари по Харкову та Запоріжжю.
Він зазначив, що наразі триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові. На цей час відомо про 19 постраждалих людей, десятки ударних дронів атакували Запоріжжя, де поранено дитину.
"Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження. І це лише одна доба російського терору проти України", - йдеться у повідомленні.
Оновлено 11:49. Як повідомив в етері телемарафону перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов, за попередніми даними, поранення отримали шість осіб, з них одна – у тяжкому стані.
Руйнувань зазнали два навчальних заклади, університет.
За його словами, навколо – щільна житлова забудова, розташовані стоматологічна клініка, аптеки, багато житлових будинків. Будь-яких військових об’єктів немає. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.
Оновлено 12:25. Речниця регіонального главку ДСНС Марина Аверіна заявила журналістам на місці події, що наразі відомо про вісьмох поранених, ще п’ятеро врятовані.
За її інформацією, рятувальники обходять житлові будинки, щоб перевірити, чи є постраждалі або загиблі. Також до ДСНС надходять дзвінки від місцевих жителів, які через удар виявилися заблокованими у своїх квартирах і потребують допомоги.
"Рятувальники надають їм допомогу з відкриття дверей", - сказала прес-секретар.
Смертоносний удар по Одесі 18 листопада
Як повідомляв УНІАН, 18 листопада російська армія завдала удару по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Загинули 11 людей, понад півсотні отримали поранення, серед них діти віком 7, 10 та двоє 11 років. Серед загиблих – медики, поліцейські, звичайні цивільні люди. Зокрема, загинуло 8 поліцейських, це слідчі та працівник конвойної служби. Було пошкоджено 24 житлових будинки, руйнувань зазнали 226 квартир.