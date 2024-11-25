У місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки.

Сьогодні, 25 листопада, російська окупаційна армія завдала чергового ракетного удару по середмістю Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, під час повітряної тривоги мер міста Геннадій Труханов попередив у своєму Телеграм-каналі, що в небі зафіксовано ворожий розвідувальний дрон, який рухається у напрямку обласного центру. Через кілька хвилин було чутно потужні вибухи. У міській раді одразу розповсюдили повідомлення про те, що діти у закладах освіти перебувають в укриттях, у безпеці зі своїми педагогами та батьки можуть не хвилюватися.

Згодом очільник Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що ворог атакував місто.

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"Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки", - поінформував посадовець.

Інформація про постраждалих уточнюється.

За даними спікера добровольчої української армії "Південь" Сергія Братчука, ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".

У соцмережах люди пишуть, що у будинках вилетіли шибки, вирвані рами та двері, вулиці – в уламках.

На атаку по Одесі відреагував президент України Володимир Зеленський, а також на ворожі удари по Харкову та Запоріжжю.

Він зазначив, що наразі триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові. На цей час відомо про 19 постраждалих людей, десятки ударних дронів атакували Запоріжжя, де поранено дитину.

"Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження. І це лише одна доба російського терору проти України", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 11:49. Як повідомив в етері телемарафону перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов, за попередніми даними, поранення отримали шість осіб, з них одна – у тяжкому стані.

Руйнувань зазнали два навчальних заклади, університет.

За його словами, навколо – щільна житлова забудова, розташовані стоматологічна клініка, аптеки, багато житлових будинків. Будь-яких військових об’єктів немає. На місці працюють рятувальники та правоохоронці.

Оновлено 12:25. Речниця регіонального главку ДСНС Марина Аверіна заявила журналістам на місці події, що наразі відомо про вісьмох поранених, ще п’ятеро врятовані.

За її інформацією, рятувальники обходять житлові будинки, щоб перевірити, чи є постраждалі або загиблі. Також до ДСНС надходять дзвінки від місцевих жителів, які через удар виявилися заблокованими у своїх квартирах і потребують допомоги.

"Рятувальники надають їм допомогу з відкриття дверей", - сказала прес-секретар.

Смертоносний удар по Одесі 18 листопада

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада російська армія завдала удару по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М". Загинули 11 людей, понад півсотні отримали поранення, серед них діти віком 7, 10 та двоє 11 років. Серед загиблих – медики, поліцейські, звичайні цивільні люди. Зокрема, загинуло 8 поліцейських, це слідчі та працівник конвойної служби. Було пошкоджено 24 житлових будинки, руйнувань зазнали 226 квартир.

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