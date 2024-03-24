ЗСУ відпрацювали по десятках баражуючих снарядів.

Російська армія атакувала південно-східні регіони України двома хвилями ударних дронів, сталося влучання у портову інфраструктуру Подунав’я.

"Цієї ночі ворог продовжив дроновий терор південно-східних регіонів. Бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала майже всю ніч", - йдеться у повідомленні Сил оборони півдня України.

За словами військових, агресор повернувся до терору Подунав'я.

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"Влучанням завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі", - кажуть там.

На щастя, люди не постраждали.

Йдеться, що вночі ворог двома хвилями спрямував ударні дрони, намагаючись атакувати широкою смугою - від півдня Одещини до Дніпропетровщини. Взагалі у цій операційній зоні українським захисникам вдалось результативно відпрацювати по 22 баражуючих снарядах: 15 збито на Дніпропетровщині, по 3 - на Одещині та Миколаївщині, один - на Херсонщині.

У Дніпропетровській області ворог намагався атакувати об'єкти енергетики. Через падіння уламків у Кривому Розі пошкоджені тепломережі й лінія електропередач. Уламки збитого безпілотника пошкодили енергообʼєкт на Нікопольщині. Зараз фахівці працюють над відновленням електропостачання.

Росія 24 березня пішла на черговий масований удар

Нагадаємо, в ніч на 24 березня російська армія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Україні. За даними Командування Повітряних сил, Україну атаковано 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс, РФ) та 28-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків Приморсько-Ахтарськ, РФ, мис Чауда, Крим).

В результаті протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА Shahed-136/131 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.

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