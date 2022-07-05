Росія відвела частину військ від кордону з Фінляндією. Йдеться про особовий склад і техніку 80-ї окремої арктичної мотострілецької бригади. Потужності підрозділу могли відправити на війну проти України.
Відповідною інформацією поділилося видання Yle, яке проаналізувало супутникові знімки російської військової частини в селищі Алакуртті Мурманської області. Саме там базується 80-та бригада.
Фото з супутника підтверджує, що з середини травня з військової частини вивезли більше ста одиниць техніки, включаючи десятки бронетранспортерів. Разом з ними виїхала третина або половина особового складу підрозділу чисельністю 2 тисячі осіб. Зазвичай бригади в РФ налічують в два рази більше солдат, але "арктична" стала винятком.
"Дуже ймовірно, що їх відіслали поїздом в Україну", — повідомив військовий експерт Марко Еклунд.
На думку аналітика, відправка солдатів з Алакуртті в нашу країну свідчить про те, що Росія намагається перекидати нові війська на фронт. При цьому в тилу РФ не афішує інформацію про поповнення свого угруповання в Україні.
Нагадаємо, після того як з'явилася інформація про потенційний вступ Фінляндії в НАТО, Росія направила техніку до кордонів держави. А на початку травня гвинтокрил РФ порушив повітряний простір скандинавської країни.
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