Мова про техніку та особовий склад 80-ї арктичної мотострілецької бригади.

Росія відвела частину військ від кордону з Фінляндією. Йдеться про особовий склад і техніку 80-ї окремої арктичної мотострілецької бригади. Потужності підрозділу могли відправити на війну проти України.

Відповідною інформацією поділилося видання Yle, яке проаналізувало супутникові знімки російської військової частини в селищі Алакуртті Мурманської області. Саме там базується 80-та бригада.

Фото з супутника підтверджує, що з середини травня з військової частини вивезли більше ста одиниць техніки, включаючи десятки бронетранспортерів. Разом з ними виїхала третина або половина особового складу підрозділу чисельністю 2 тисячі осіб. Зазвичай бригади в РФ налічують в два рази більше солдат, але "арктична" стала винятком.

"Дуже ймовірно, що їх відіслали поїздом в Україну", — повідомив військовий експерт Марко Еклунд.

На думку аналітика, відправка солдатів з Алакуртті в нашу країну свідчить про те, що Росія намагається перекидати нові війська на фронт. При цьому в тилу РФ не афішує інформацію про поповнення свого угруповання в Україні.

Нагадаємо, після того як з'явилася інформація про потенційний вступ Фінляндії в НАТО, Росія направила техніку до кордонів держави. А на початку травня гвинтокрил РФ порушив повітряний простір скандинавської країни.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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