Фінляндія може вступити в НАТО вже влітку, повідомляв The Times.

Таблоїд Daily Mail повідомляє про пересування російських військ у напрямку до Фінляндії, яка напередодні заявила про вступ до НАТО влітку цього року.

На опублікованому в соцмережах відео видно, як російське важке озброєння, зокрема ракетні комплекси, переміщують нібито до кордону з Фінляндією.

Два російських берегових ракетних комплекси рухалися дорогою на російській стороні кордону, що веде в Гельсінкі. Про що свідчить дорожній покажчик, що потрапив в кадр.

Ролик з'явився за кілька годин після погроз Кремля про наслідки у разі вступу країни в Альянс.

Ракетні комплекси, імовірно, є мобільними комплексами берегової оборони К -300П "Бастіон-П", що призначені для ураження надводних кораблів включно з авіаносними бойовими групами.

Фінляндія роками дотримувалася позаблокового статусу, але після відкритого нападу Росії на Україну висловилася про наміри вступити в НАТО.

За даними соцопитувань, в країні понад 80% фінів вважають РФ загрозою для держави.

Альянс гарантував членство Фінляндії та Швеції в НАТО. Як писав The Times, рішення можуть ухвалити вже цього літа.

Після цього перший заступник голови Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що якщо Фінляндія вступить в НАТО, то Росія відразу ж відповість: "Вступ Фінляндії до НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь".

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