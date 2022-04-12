Таблоїд Daily Mail повідомляє про пересування російських військ у напрямку до Фінляндії, яка напередодні заявила про вступ до НАТО влітку цього року.
На опублікованому в соцмережах відео видно, як російське важке озброєння, зокрема ракетні комплекси, переміщують нібито до кордону з Фінляндією.
Два російських берегових ракетних комплекси рухалися дорогою на російській стороні кордону, що веде в Гельсінкі. Про що свідчить дорожній покажчик, що потрапив в кадр.
Ролик з'явився за кілька годин після погроз Кремля про наслідки у разі вступу країни в Альянс.
Ракетні комплекси, імовірно, є мобільними комплексами берегової оборони К -300П "Бастіон-П", що призначені для ураження надводних кораблів включно з авіаносними бойовими групами.
Фінляндія роками дотримувалася позаблокового статусу, але після відкритого нападу Росії на Україну висловилася про наміри вступити в НАТО.
За даними соцопитувань, в країні понад 80% фінів вважають РФ загрозою для держави.
Альянс гарантував членство Фінляндії та Швеції в НАТО. Як писав The Times, рішення можуть ухвалити вже цього літа.
Після цього перший заступник голови Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров заявив, що якщо Фінляндія вступить в НАТО, то Росія відразу ж відповість: "Вступ Фінляндії до НАТО зробив би її мішенню для російських заходів у відповідь".