На білоруській території зараз знаходяться російські спецпідрозділи силовиків, зазначили в Генштабі української армії.

Білорусь може надати Російській Федерації для війни з Україною зняту зі зберігання військову техніку та озброєння.

Армія Білорусі під приводом проведення навчань проводить зняття зі зберігання та обслуговування військової техніки та озброєння, розповів під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов.

"...Враховуючи великі втрати агресора в озброєнні та військовій техніці, а також дещо кращий стан і умови зберігання даної техніки на складах Збройних сил Білорусі, не виключається, що наш сусід надасть вказане озброєння і військову техніку для російського агресора", - заявив він.

Крім того, стало відомо, що білоруська сторона активно проводить заходи з будівництва військової інфраструктури на території колишнього аеродрому Зябрівка в Гомельській області (межує з Україною).

У Генштабі вважають, що в майбутньому Білорусь може дозволити РФ розмістити на цій території чергову військову базу.

Громов додав, що зараз на білоруській території знаходяться російські спецпідрозділи силовиків та члени приватних військових кампаній.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну. Зокрема, супротивник увірвався на українську землю з білоруської території. Також з Білорусі обстрілювали українську військову і цивільну інфраструктуру.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак говорив, що ймовірність масштабної участі білоруської армії у війні Росії проти України не дуже висока.

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