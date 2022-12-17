Росія виводить у Чорне море кораблі-ракетоносії тільки перед завданням ударів по Україні, в інший час судна переховують у пунктах базування.
Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.
"Вони намагаються виганяти свої кораблі і розосереджувати їх у ракетобезпековому районі вздовж узбережжя Криму чи за мисом Тарханкут у напрямку Новоросійська. Але ракетоносії тримають у пунктах базування для того, щоб раптово вивести їх, використати і знову сховати в пункти базування", - сказала вона.
За словами Гуменюк, російські кораблі не захищені системою протиповітряної оборони, крім тієї, що є в Криму.
"Це намагання викрутитись з ситуації, в яку вони загнані. Вони не мають забезпечення протиповітряної оборони, тому що вже немає крейсера, немає бази на Зміїному. Тому вони можуть сподіватись тільки на ППО на Кримському півострові", - пояснила вона.
Ракетні удари по Україні
Як повідомляв УНІАН, за даними ОК "Південь", 14 грудня Росія вивела у Чорне море ракетоносій із вісьмома ракетами типу "Калібр".
16 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Всього було запущено 76 ракет, з яких війська Повітряних сил знищили 60.
Над Херсонщиною і Миколаївщиною силами повітряного командування "Південь" було знищено три та дві ракети типу "Калібр" відповідно.