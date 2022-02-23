Адміністрація американського президента Джо Байдена повідомила Володимиру Зеленському про підготовку Росією повномасштабного вторгнення в найближчі 48 годин.
Про це пише Newsweek із посиланням на представників американської розвідки.
Також повідомляється, що авіаспостерігачі нібито зафіксували порушення Росією повітряного простору України. Згідно з наявними даними, вранці в середу російський літак, ймовірно розвідувальний, здійснив нетривалий політ над Україною.
Джерело додало, що подібне попередження Києву направляють втретє за місяць.
"Путін не може довше тримати так багато військ в польових умовах", - говорить співрозмовник видання, коментуючи ймовірність вторгнення РФ.
За оцінками Пентагону, вторгнення може включати авіаудари, крилаті ракети й наземну операцію. Примітно, що атака росіян може йти не тільки з боку окупованого Донбасу, а й з боку Білорусі - на Київ.
Ще один представник адміністрації каже, що операція повинна початися з кібератаки, за нею піде наземне вторгнення, ймовірно - вночі. При цьому наголошується, що плани Росії можуть змінюватися в залежності від щоденних подій.
Зазначимо, напередодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія досі може почати величезний військовий наступ на Україну, в тому числі з боку Білорусі.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю.
ЗМІ раніше писали, що під загрозою російської атаки знаходяться три українських міста.