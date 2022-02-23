За даними ЗМІ, про це вже поінформували українське керівництво.

Адміністрація американського президента Джо Байдена повідомила Володимиру Зеленському про підготовку Росією повномасштабного вторгнення в найближчі 48 годин.

Про це пише Newsweek із посиланням на представників американської розвідки.

Також повідомляється, що авіаспостерігачі нібито зафіксували порушення Росією повітряного простору України. Згідно з наявними даними, вранці в середу російський літак, ймовірно розвідувальний, здійснив нетривалий політ над Україною.

Джерело додало, що подібне попередження Києву направляють втретє за місяць.

"Путін не може довше тримати так багато військ в польових умовах", - говорить співрозмовник видання, коментуючи ймовірність вторгнення РФ.

За оцінками Пентагону, вторгнення може включати авіаудари, крилаті ракети й наземну операцію. Примітно, що атака росіян може йти не тільки з боку окупованого Донбасу, а й з боку Білорусі - на Київ.

Ще один представник адміністрації каже, що операція повинна початися з кібератаки, за нею піде наземне вторгнення, ймовірно - вночі. При цьому наголошується, що плани Росії можуть змінюватися в залежності від щоденних подій.

Зазначимо, напередодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія досі може почати величезний військовий наступ на Україну, в тому числі з боку Білорусі.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю.

ЗМІ раніше писали, що під загрозою російської атаки знаходяться три українських міста.