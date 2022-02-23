Глава держави наголосив, що наступні кроки України будуть залежати від подальших дій Росії.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи розглядається можливість впровадження Україною візового режиму для громадян з Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільній прес-конференції з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, які перебувають у нашій країні з робочим візитом.

Зокрема, у глави держави запитали, чи розглядається можливість впровадження візового режиму з Росією.

"У мене є багато пропозицій від нашої команди щодо кроків реакції. Вони пов'язані з наступними кроками Російської Федерації", - заявив Зеленський.

Визнання Росією "ЛДНР" і реакція України

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР". У них Путін для "підтримки миру" доручає ввести російські війська на територію ОРДЛО.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна готується подавати додаткові матеріали до Європейського суду з прав людини щодо дій Росії на Донбасі.

22 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що розгляне питання розриву дипломатичних відносин між Україною і Росією. За словами Зеленського, він отримав відповідний запит від Міністерства закордонних справ.

МЗС України відкликає для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що ініціатива розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією своєчасна, продумана і відповідає інтересам України.