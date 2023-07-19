Юліан Репке вважає, що Росія не наважується безпосередньо атакувати торгові судна під прапорами різних країн, а замість цього обстрілює територію України.

Російська Федерація запровадила морську блокаду України. Таку думку висловив військовий аналітик Bild Юліан Репке, коментуючи нічні удари окупантів по Одесі.

"Своїми нічними бомбардуваннями Одеського порту Росія фактично ввела морську блокаду України відразу після закінчення зернової угоди в понеділок. 12 вантажних суден застрягли в українських портах Одеси та Миколаєва. Жоден суховантаж не зайшов в Україну з початку російських бомбардувань", - заявив журналіст.

Репке називає те, що відбувається "ракетною блокадою". Він зазначає, що Росія не наважується безпосередньо атакувати торгові судна під прапорами різних країн, а замість цього обстрілює територію України. Але самі по собі ці удари роблять роботу зерновозів неможливою: страховики суден відмовляються посилати їх туди, куди регулярно прилітають ракети.

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Зараз в Чорному морі знаходяться кілька суден, що прямують в Україну, повідомляє Bild. Зазначається, що всі вони прямують у напрямку порту Ізмаїл на кордоні з Румунією. Одне з суден - суховантаж Alfa Star під прапором Камеруну.

Атаки РФ на Одесу - деталі

Ніччю 19 липня російські окупанти атакували Україну з південного напрямку. Зокрема, серйозна атака була по Одеській області, де зруйнована промислова і портова інфраструктура, є постраждалі. Є попадання в зерновий і масляний термінали порту, склади з тютюном і феєрверками.

Раніше сьогодні РФ оголосила всі кораблі, що заходять із завтрашнього дня в українські порти, "потенційними перевізниками вантажів військового призначення", тобто військовими цілями.

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