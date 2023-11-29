Також штормом були змиті оборонні споруди, в тому числі бонові загородження, які використовувалися для захисту Кримського моста від морських дронів.

Дресировані дельфіни, яких Росія використовувала для захисту флоту в Криму, зникли після сильного шторму, який обрушився на регіон 26 листопада. Про те, що вольєри для бойових тварин зникли з Севастопольської бухти, свідчать супутникові знімки, які вивчив OSINT-аналітик H I Sutton.

Він не виключив, що конструкції затопило або змило, в результаті чого дельфіни були звільнені.

"Можливо, російський флот перемістив загони перед штормом, але в даний час ніяких доказів цього немає", - додав аналітик.

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Він також нагадав, що бойові дельфіни були вирощені в неволі, залежали від своїх дресирувальників в плані їжі і навряд чи здатні самі за себе постояти. Таким чином, перебування у відкритому морі може стати для них смертним вироком.

Також штормом були змиті оборонні споруди, в тому числі бонові загородження, які використовувалися для захисту Кримського моста від морських дронів, розповів OSINT-аналітик Brady Africk.

Російські бойові дельфіни

Росія почала використовувати бойових дельфінів після вторгнення в Україну. Їх задіяли для захисту головної військово-морської бази Чорноморського флоту в Севастополі. У червні цього року кількість тварин збільшили вдвічі - до шести-семи. А восени Британський Королівський флот виявив загони з дельфінами біля військово-морської бази в Новоозерному на північному заході Криму.

Ці ссавці вважаються ефективними проти військових водолазів: жодна людина, якою б навченою вона не була, не може плавати з однаковою швидкістю. Також дельфіни можуть патрулювати узбережжя з пристроєм відеофіксації і радіомаяком.

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