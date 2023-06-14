Окупанти побоюються, що українські диверсанти-водолази проникнуть в бухту і замінують кораблі.

Росія подвоїла кількість дресированих дельфінів, які охороняють Севастопольську військово-морську базу в Криму. Про це пише видання Naval News.

"Це частина поступового посилення оборони у відповідь на зростаючу здатність України досягти стратегічно важливого міста. Попри більш широку увагу до ракет і морських безпілотників, Росія явно серйозно ставиться до загрози українського спецназу", – пише видання.

За даними журналістів, росіяни побудували додаткові загони для дельфінів, які охороняють бухту. Аналіз показує, що тепер кораблі окупантів стережуть 6-7 дресированих дельфінів замість 3-4, як було раніше.

Видання вважає, що основне завдання дельфінів-виявляти водолазів українського спецназу, які могли б непомітно проникнути в бухту з боку моря і влаштувати диверсію на кораблях військово-морського флоту окупантів.

Зазначається, що дресировані дельфіни – це лише частина складного багаторівневого захисту військово-морської бази в Севастополі. На підході до бухти чергує корабель спеціального призначення, підтримуваний вертольотами і швидкохідними катерами. Також вхід в гавань перекритий декількома рядами мереж і плавучих загороджень. Все це повинно запобігти атаці як надводних, так і підводних засобів.

Також базу флоту захищають протикорабельні і протиповітряні ракетні комплекси різних типів, гарматні системи ППО і засоби радіоелектронної боротьби.

"Однак Севастополь не слід розглядати як неприступну фортецю. Українські морські безпілотники кілька разів проникали через оборону, і Україна, без сумніву, знає про слабкі місця. Ймовірно, тому Росія відчула необхідність посилити захист за допомогою дельфінів", – пише видання.

Атаки безпілотників на кораблі РФ у Севастополі

Наприкінці квітня безпілотні літальні апарати атакувавши головну паливну базу російського флоту в Криму. Виникла масштабна пожежа, яка завдала окупантам значної шкоди.

За кілька днів до цього кораблі в Севастопольській бухті були атаковані надводними безпілотниками. Пізніше українська влада заявити, що після цих інцидентів російське командування побоюється заводити кораблі в Севастополь.

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