За словами міського голови, Україні потрібна міжнародна підтримка у питанні закінченні війни.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що вірить в те, що війна в Україні закінчиться. За його словами, немає війн, які тривають вічно. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

Міський голова вважає, що війна закінчиться дипломатичним рішенням, адже наразі військового її рішення немає.

"Вірю в мистецтво дипломатії. Нам необхідна жорстка міжнародна підтримка", - зауважив Терехов.

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Коли журналіст нагадав меру Харкова, що перед повномасштабним вторгненням він запевняв, що його не буде, він відповів:

"Тоді ж ніхто не казав, що буде. За лічені години до вторгнення нас збирали в СБУ і казали, що ніякої війни не буде, це просто військові навчання. Мої дані базувалися на повідомленнях інформованих служб. Якби ми знали хоча б за тиждень, ми б зовсім по-іншому підготувалися б".

За його словами, все для України має завершитися справедливим миром.

"Самі вони (росіяни - УНІАН), звісно, нікуди не відкотяться - треба, щоб ми їх відкотили. Але давайте бути реалістами: для Харкова справедливим миром може бути кордон, яким він був до початку повномасштабного вторгнення", - наголосив Терехов.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 30 червня росіяни атакували дронами Харківщину, внаслідок чого постраждало семеро людей. Зокрема у селищі Пісочин Харківського району внаслідок влучання ворожого дрона пошкоджено будівлю СТО з подальшим загорянням.

Водночас у місті Дергачі Харківського району через "приліт" безпілотника пошкоджено будівлю з подальшим загорянням, а у с. Курортне Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю, спалахнула пожежа.

Своєю чергою старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" повідомив, що активність окупантів на Харківщині зросла, працюють ворожі ДРГ. Він наголосив, що на півночі від Купʼянська Харківської області, в районі Кіндрашівки ворог не полишає спроб закріпитися на тій стороні траси на Дворічну, що контролюється Силами оборони.

"Якщо декілька тижнів тому [бої] були на їхній стороні траси, то зараз там фактично червона зона, а сіряк (сіра зона, – ред.) посунувся на 200 м в нашу сторону за трасою, бо ті метри - це та сама кілл-зона для [росіян], нагадує якусь компʼютерну гру, де зомбі вилазять постійно з одного рубежу і активно дохнуть, ледь заскочивши в зону ураження", - підкреслив військовий.

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