Вони можуть обгинати рельєфи місцевості, а також уникати відомі ворогу засоби протиповітряної оборони.

Російські окупанти випустили по Вінниці чотири ракети "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької міської ради.

Зазначається, що вони можуть обгинати рельєфи місцевості, а також уникати відомі ворогу засоби протиповітряної оборони. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збила протиповітряна оборона ЗСУ.

"Після вилучення і проведення первинної ідентифікації елементів боєприпасів було попередньо встановлено, що ракетний удар був завданий двома ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14 е. Вага початкова ракети складає 1770 кг. Довжина ракети – 6 м 20 см, бойова частина – 450 кг", – пояснив начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС України, полковник Сергій Гайдиш.

Як повідомляв УНІАН, зранку 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

За останніми даними, загинули 22 особи (з них троє дітей), а близько 115 потерпілих звернулися по допомогу до медичних закладів, із них госпіталізовано 52 (34 - у важкому стані) включно із трьома дітьми. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Вас також можуть зацікавити новини: