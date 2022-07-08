Тіла 20 загиблих ідентифіковано.

Одна людина досі вважається зниклою безвісти після ракетного обстрілу ТРЦ "Амстор" у Кременчуку, тіла 20 загиблих ідентифіковано.

Про це Національна поліція повідомляє у Telegram.

Як зазначив начальник відділу криміналістичного забезпечення Головного слідчого управління Національної поліції Ігор Малиш, наразі на місці зруйнованого російськими військами торговельного центру тривають пошуково-рятувальні роботи, одна людина досі вважається безвісти зниклою.

Також у повідомленні сказано, що спеціалісти-криміналісти фіксують наслідки воєнного злочину, вилучають рештки боєприпасів та ідентифікують загиблих людей. Вже встановлено 20 осіб, які були в списках безвісти зниклих.

При цьому зазначається, що спеціалістам-криміналістам ГСУ за допомогою унікальної технології швидкісного встановлення ДНК вже впродовж перших 20 годин вдалося ідентифікувати сильно обгорілі фрагменти тіл загиблих людей.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня окупанти запустили ракети по ТРЦ "Амстор" у Кременчуку, де перебувала понад тисяча осіб.

2 липня правоохоронці повідомили, що внаслідок руйнувань будівлі загинула 21 особа та постраждало 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано. Загалом було виявлено 29 фрагментів тіл.

До розбору завалів залучалося понад 1 тис. 60 осіб та майже 140 одиниць техніки.

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