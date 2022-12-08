Обійшлося без загиблих та поранених.

Російські окупанти випустили по Дніпропетровщині понад 70 снарядів з "Градів" та важкої артилерії. Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни сім разів атакували район з "Градів" та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку. У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів. Минулося без загиблих та поранених", - написав він.

Резніченко додав, що представники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують обстеження територій - з'ясовують деталі обстрілів. У інших районах області, за словами очільника ОВА, спокійно.

Відео дня

Ситуація на Дніпропетровщині

Окупанти продовжують активно обстрілювати Дніапропетровщину. Найбільше від ворожого вогню страждає Нікополь та Нікопольский район.

Так, вчора росіяни усю ніч гатили по Нікополю та окрузі. У мирні міста та села Нікопольщини вночі "прилетіло" майже 50 ворожих снарядів. В резльтаті обстрілу понівечено понад 10 приватних будинків, господарські споруди, газопроводи і лінія електропередачі.

Також у ніч проти 7 грудня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".

Вас також можуть зацікавити новини: