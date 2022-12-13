Берегова лінія – під контролем українських сил.

На береговій лінії Нікополя спрацювали встановлені ЗСУ мінні загородження, які покликані запобігти висадці російського десанту.

Як повідомив у Telegram очільник Нікопольської РДА Євген Євтушенко, місцеві чули серію вибухів сьогодні близько 21:00.

Постраждалих серед місцевого населення немає. Втім, Євтушенко натякнув, що втрати можуть бути у росіян.

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"На питання про кількість постраждалих та хто саме потрапив на мінне поле – бійці відповіли, що мешканці міста не постраждали, але раки будуть задоволені", - написав Євтушенко.

За його словами, берегова лінія – під контролем українських сил.

"Все нормально, вже ніхто нікуди не пливе", - натякнув Євтушенко.

Вибухи в Нікополі

Через свою близькість до лінії фронту Нікопольський район щодня страждає від артилерійського терору росіян. Ворог хаотично обстрілює довколишні населені пункти – влучаючи у житлові будинки та комунікації.

У ніч з 12 на 13 грудня було зафіксовано 7 обстрілів РФ Дніпропетровської області.

Війна в Україні – головне

Росіяни зосередилися на захопленні Донецької області та утриманні логістичних шляхів у Луганській. Найпекельніші бої тривають під Бахмутом, де, за словами захисників, ворог відправляє "на м’ясо" сотні військових щодня.

ЗМІ констатують скорочення боєприпасів росіян, через що Москва відправляє своїм військам БК "40-річної давності".

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 95 260 загарбників і тисячі одиниць ворожої техніки.

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