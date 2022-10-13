Вони розстрілюють населені пункти із усіх видів озброєння

Російські окупанти намагаються зрівняти із землею села Луганської області, які нещодавно звільнили Збройні сили України.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Деокупація розпочалася. Єдине що - російська армія, розуміючи, що втрачає території, окрім того, що вони закопуються, будують якісь фортифікаційні споруди, заривають техніку, підривають мости, все мінують навкруги, але вони ще й розстрілюють ці деокуповані села, розстрілюють з артилерії, танків і усього, що у них є, просто рівняють із землею, щоб призупинити наступ Збройних сил України", - сказав він.

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Також він додав, що влада Луганщини готова оперативно здійснити допомогу тим населеним пунктам, які в подальшому будуть звільняти від окупантів.

"Ми готові до команди військових. Як тільки нам дадуть можливість, ми вже поруч облаштовуємо склади, щоб одразу, як тільки нам дають команду, тому одразу заїжджаємо, готові гуманітарні набори, готові набори від міжнародних партнерів для малих ремонтів, готові наші медичні команди, готові працівники ДСНС до розмінування", - сказав він.

Звільнення окупованої Луганщини

5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про початок деокупації Луганщини.

9 жовтня стало відомо про звільнення 7 населених пунктів Луганської області: Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка та Стельмахівка.

Як пояснив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, просування Збройних сил України на Луганщині буде продовжуватися, але не буде таким стрімким, як на Харківщині, через те, що російські війська встигли підготуватися.

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