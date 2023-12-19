Обидва запущені дрони було знищено на Хмельниччині.

Окупанти минулої доби продовжували тероризувати Україну обстрілами з артилерії та дроновими атаками. Про це повідомляє Генеральний штаб України у ранковому звіті.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 2 БпЛА типу "Shahed-136/131". Протиповітряною обороною всі ударні БпЛА знищено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у Повітряних Силах, нічна атака була здійснена з району Приморсько-Ахтарськ (РФ). Обидва "Шахеди" було знищено на Хмельниччині.

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Раніше вночі у Повітряних силах повідомляли, що під атакою БПЛА був Старокостянтинів.

Крім того, за добу ворог завдав 1 ракетний та 6 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак,є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей. Авіаційних ударів зазнала Новомихайлівка Донецької області.

Водночас підрозділи українських ракетних військ уразили 2 райони дистанційного мінування та 1 артилерійський засіб противника. Також протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено 1 керовану ракету Х-59.

Російські повітряні атаки

За кілька днів до цього Росія вже атакувала Хмельниччину. Так, 14 грудня окупанти здійснили пуски ракет у бік Старокостянтинова. На жаль, тоді ракету "Кинжал" збити не вдалося, був приліт. По Київській області теж було запущено "Кинжал", але його збили.

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