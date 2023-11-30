Російські загарбники сьогодні вже дві відкривали вогонь по селу Садове.

Від обстрілу з боку російських окупантів сьогодні загинуло троє осіб у селі Садове у Херсонській області.

Про це повідомили голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та прес-служба Херсонської ОВА. Зокрема, Прокудін наголосив, що російська армія вбила жінку у селі Садове. Обстріл стався незадовго до обіду.

"Пів години тому ворог обстріляв населений пункт з артилерії. На жаль, травми, несумісні з життям отримала 59-річна жителька", - відзначив голова ОВА.

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При цьому, в Херсонській ОВА уточнили, що село Садове вдруге за день постраждало від вогню російських окупаційних військ.

"Внаслідок чергового обстрілу загинуло двоє чоловіків, 1970 та 1956 року народження", - повідомили в ОВА.

Війна в Україні - обстріли Херсонщини

Як відомо, за минулу добу, 29 листопада, противник здійснив 107 обстрілів на Херсонщині, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон росіяни випустили 23 снаряди. У середу через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення.

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