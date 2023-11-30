Про відновлення цієї дивізії у Міноборони РФ оголосили у серпні цього року.

Повітряно-десантні війська Росії вперше розгорнули новосформовану 104 гвардійську повітряно-десантну дивізію в Україні.

Як йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, ця дивізія концентруватиметься в Херсонській області. Про її відновлення міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив у серпні цього року. У 1998 році вона була скорочена до розміру бригади.

Ймовірно, до підпорядкованих дивізії підрозділів входять 337-й полк, додатковий маневровий полк і 52-та артилерійська бригада. Відтак, тепер російська армія налічує п'ять дивізій.

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Втім, у британській розвідці припускають, що формування буде погано навченим і навряд чи відповідатиме колишнім "елітним стандартам" ВДВ РФ. Ймовірно, нову дивізію контролюватиме командувач десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплинський, який відповідає за Херсонський напрямок.

Що відбувається на Херсонщині зараз

Збройні сили України 29 листопада продовжили наземні атаки на лівому березі Херсонської області. Нашим захисникам вдалось просунутись вперед. Українські захисники зберігають позиції на східному березі Дніпра, попри тиск окупаційних військ РФ.

Російські блогери писали, що Сили оборони України продовжують перекидати нові штурмові групи на лівий берег. За їхніми словами, у районі села Кринки наразі нібито діють від 300 до 400 українських військовослужбовців.

Моральний дух та бойові можливості угрупування окупантів на лівому березі Херсонської області значно погіршуються. Росія демонструє очевидну неспроможність створити згуртовану командну структуру серед своїх сил.

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