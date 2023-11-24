Чоловік, який просто повертався додому з магазину, вижив, але дістав багато травм.

У Херсонській області російські окупанти тероризують цивільних людей безпілотниками. Зокрема, там скинули вибухівку на чоловіка.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram-каналі, росіяни атакували з дрона жителя Берислава. "Зранку 45-річний чоловік повертався додому з магазину, коли російська армія скинула на нього вибуховий предмет з безпілотника", - розповіли у ОВА.

Зазначається, що у потерпілого чоловіка діагностували вибухову травму, поранення ноги та перелом руки. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

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Ситуація на Херсонщині

20 жовтня росіяни вранці завдали удару по місту Берислав Херсонської області, внаслідок чого загинула цивільна жінка.

23 листопада російська армія за допомогою дрона вбила літнього жителя Берислава. Зокрема близько 11:30 окупанти з безпілотника атакували чоловіка, коли він рухався вулицею на велосипеді. 70-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям.

Загалом російські окупаційні війська не припиняють тероризувати мешканців правобережжя Херсонщини. Ворог посилив інтенсивність обстрілів в напрямку великих скупчень людей та центру Херсона.

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