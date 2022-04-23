Примусову мобілізацію розпочато на захоплених росіянами територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

Російські загарбницькі війська проводять примусову мобілізацію, у тому числі медиків, на окупованих українських територіях півдня та сходу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"Окупанти проводять мобілізацію українських медиків, які залишаються на окупованих територіях. Зокрема, в місті Вовчанськ (Харківська область) в первинної медико-санітарної допомоги молодший медичний персонал примусово відправляють на передову для надання першої медичної допомоги російським пораненим. В разі відмови медикам погрожують розстрілом", – наголошується у повідомленні.

Також розпочато мобілізаційні заходи щодо молоді з-поміж місцевого населення на окупованих територіях Херсонської, Запорізької та Харківської областей.

"З метою забезпечення мобілізаційних заходів практично повністю перекрито можливість виїзду з Херсонської області на контрольовані Україною території. Значно обмежено можливість виїзду в бік РФ", – сказано у повідомленні.