Під "мобілізацію" бойовиків потрапили також студенти та викладачі, поділилася уповноважена Ради України з прав людини.

На тимчасово окупованій території Донецької області (окремі райони Донецької області) окупанти примусово "мобілізують" діячів культури, студентів вишів та їхніх викладачів.

Про це повідомляється на офіційному сайті уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової.

Згідно з повідомленням, загалом 55 музикантів було примусово відправлено на лінію зіткнення як "добровольців" без мінімальної військової підготовки. У соціальних мережах наразі з’явилась інформація про загибель в бою під Маріуполем відомого піаніста Донецької філармонії та ансамблю "Септет-джаз".

Зазначається, що під "мобілізацію" потрапили також: студенти вишів, технікумів та їхні викладачі, навіть передпенсійного віку.

Як наголошує Денісова, примусова "мобілізація" на окупованих РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Так, документ суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Уповноважений звертається до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці війська Росії вдерлися в Україну.

Спершу супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, жителів Києва, Харкова, Чернігова, Маріуполя, Херсона, Житомира, Одеси, Миколаєва та Сум.

15 квітня Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що на тимчасово захоплених територіях Донецької та Луганської областей зірвано план примусової "мобілізації".

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