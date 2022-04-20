Псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової "мобілізації".

Путін планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Псевдореферендуми на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей мають на меті оголошення примусової "мобілізації". Після її проведення ФСБ РФ планує кинути "мобілізованих" українців на найгарячіші ділянки фронту на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів. Фактично це спроба знищити Україну руками самих українців", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали в ГУР, для проведення "референдумів" завчасно збираються особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій, начебто для отримання "гуманітарної допомоги" або соціальних виплат.

"В дні "голосування" співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією, без згоди та фізичної присутності самих українців. Вказана спецоперація переслідує наступні цілі: знищення представників українського етносу; проведення пропагандистських заходів з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що "звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами". Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації", - пояснили в розвідці.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські військові тікають з полігонів у РФ, щоб не вирушати на війну в Україну.

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