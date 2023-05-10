Спостерігається зміна підходу до процесу примусової паспортизації з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.

Росіяни умисно пошкоджують українські паспорти мешканців тимчасово окупованих територій. У такий спосіб ворог намагається пришвидшити темпи паспортизації на окупованих територіях.

"За інформацією від нашого підпілля, таке неофіційне розпорядження було видано окупаційною адміністрацією росіян на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, згідно з яким російські військові мають робити умисні механічні пошкодження українських паспортів. Наразі московське керівництво окупантів тисне на гауляйтерів та колаборантів на тимчасово окупованих територіях, аби ті пришвидшували темпи насильницької паспортизації", – повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що спостерігається зміна підходу до даного процесу з боку окупаційних адміністрацій на більш агресивну модель.

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"Росіяни надають паспорту РФ статус документа для виживання та вирішення найменших соціально-побутових потреб. Наприклад від виїзду за межі міст, до медичних послуг, що фактично ставить місцеве населення в обставини непереборної сили", – наголошують у ЦНС.

Примусова паспортизація на окупованих територіях

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни примусово виселяють українців, які відмовилися отримувати російський паспорт, із власних домівок. Такі факти зафіксовані в окупованому Старобільську Луганської області.

Брати паспорти РФ примушують і мешканців окупованої Херсонщини. Для цього ворог проводить рейди і залякують місцеве населення. Людям погрожують депортацією.

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