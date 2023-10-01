У Кривому Розі є влучання у цивільну інфраструктуру, виникла пожежа.

Російські окупанти тероризували Дніпропетровську, Херсонську та Чернігівську області. Зокрема, супротивник застосував артилерію.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, у ніч на 1 жовтня ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. Один з них було знищено.

"Але, на жаль, сталися і влучання по цивільній інфраструктурі. Є руйнування. Виникла пожежа - рятувальники вогонь локалізували", - зазначив він.

Відео дня

Крім того, агресор обстрілював Нікополь з важкої артилерії. Ворог вдарив і по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Унаслідок обстрілів пошкоджені лінія електропередач та газогін.

Лисак зауважив, що всюди минулося без загиблих та постраждалих. Водночас постраждалі від російських обстрілів є на Херсонщині.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що сьогодні, близько 04:00, російська армія обстріляла Станіслав.

"Постраждало двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні. Інформація про руйнування встановлюється", - зазначив він і нагадав, що за минулу добу через російську агресію ще одна людина в області зазнала поранень.

Голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус в Telegram написав, що упродовж доби супротивники шість разів обстріляли територію регіону, пролунав 51 вибух. "Ворог із мінометів та артилерії стріляв по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Також зафіксовано запуск некерованих авіаційних ракет", - зазначив чиновник.

За його даними, унаслідок ворожого артилерійського обстрілу Семенівської територіальної громади отримав поранення місцевий мешканець - 16-річний хлопець. Постраждалий потрапив у місцеву лікарню.

"Росія - терорист. Терористів треба знищувати", - підкреслив Чаус.

Війна в Україні - свіжі новини, які варто знати

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупанти атакували також і Черкаську область - використали ударні безпілотники. Є влучання у промислову інфраструктуру в Умані. У результаті атаки виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, там, де зберігалося зерно.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники приборкували полумʼя на загальній площі понад три тисячі квадратних метрів. Попередньо, постраждала одна людина.

Вас також можуть зацікавити новини: