Російська терористична армія захопила Чорнобильську атомну електростанцію ще в перший день вторгнення в Україну. А тепер окупанти використовують зону відчуження навколо ЧАЕС, як такий собі "щит". Вони знають, що ЗСУ не стануть стріляти в ядерний об'єкт, і ховаються на його території. Про це розповів голова Громадської ради при Держагентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.
"Вистрілив з городу і звалив в Чорнобильську зону. Те ж стосується літаків — вилітають, розряджають боєкомплект над будинками у людей і тікають назад", — ось так описав нову тактику російських окупантів Олександр Сирота на своїй сторінці на Facebook.
Він також повідомив, як складаються справи в окремих населених пунктах Київської області неподалік від зони відчуження: "Дитятки знову вийшли на зв'язок. З продуктами ситуація більш менш стабільна — між селами привозять безплатно рибу, люди діляться запасами між собою. Кілька спроб мародерства у селі призвели до нещасних випадків з кінцівками у фігурантів. З Іванкова й інших населених пунктів Київського напрямку декого випустили в сторону зони, певно щоб люди виїжджали у Білорусь і створювали потрібну картинку для орко-ЗМІ. Охочих не багато, але дехто тимчасово осів по селах біля зони відчуження. Нових жертв серед цивільних наразі немає".
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.