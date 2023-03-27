Чоловік розповів, що їх змушували співати гімн РФ, перші два місяці були постійні допити.

Максим Колесніков увійде в історію російської війни проти України як "звільнений полонений з яблуком". Він розповів, як пережив майже 11 місяців російського полону.

В інтерв'ю "Обозревателю" він поділився, що 10,5 місяців позначились не в кращу сторону, він втратив дуже багато ваги.

"Понад 32 кг (втратив, - УНІАН.), у мене була дуже значна м’язова атрофія, втратив дуже багато м’язів через неповноцінне харчування, не було майже можливості робити якихось фізичних вправ, рухатись, ми знаходилися в тюрмі весь час", - каже Максим.

Відео дня

За його словами, прогулянки були дуже короткими - по 5-6 хвилин. Наразі він проходить реабілітацію, вже набрав приблизно 12 кг.

Максим каже, що харчування у російському полоні було триразове, але кількість та якість були достатньо жахливими. А температура в камері взимку сягала 14-15 градусів.

Чоловік розповів, що їх змушували співати гімн РФ, перші два місяці були постійні допити.

"З вересня 5 пісень грали кожного ранку: гімн, "Любе" "Летят дрозды на родину" (я так ненавидів цю пісню, просто жах), "Не воюйте с русскими", "Время славян" і остання "Я – русский", - ділиться Колесніков.

Відео "військовополоненого з яблуком"

Українці обговорювали зворушливе відео обміну українських військових 4 лютого 2023 року. Вже на підконтрольній Україні території військовий Максим Колесников, а в минулому київський ресторатор, взяв у руки яблуко і зізнався - місяцями не бачив свіжих фруктів.

"Уперше за рік їм свіжий фрукт! Це навіть страшно", - зізнався тоді Колесников, який був дуже блідим та мав кволий вигляд.

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