Зек-найманець зізнався, що в Росії українського лідера намагаються видати зовсім за іншу людину.

Полонений зек-"вагнерівець" Руслан Мезенцев здивував експертним знанням біографії лідера українського націоналістичного руху Степана Бандери. Окупант зізнався, що насправді Бандера був зовсім не тим, яким його намагаються показати російські пропагандисти.

Мезенцев потрапив у полон до бійців 2-го штурмбату 3 ОШБр під Бахмутом, а під час спілкування з воїнами здивував правдивими знаннями про Степана Бандеру. Як зізнався окупант, після початку війни у 2014 році він зрозумів, що пропаганда навмисно робить із Бандери ворога та зрадника, тому вирішив самостійно вивчити його біографію та політичний шлях.

"Степан Бандера був керівником визвольного руху України. Він виборював її незалежність. Від польської окупації, німецької, радянської. Він був грамотною, освіченою людиною. Він організував ОУН. Він зробив дуже великий внесок, щоб Україна стала незалежною", - констатував Мезенцев.

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Окупант додав, що читав спогади друзів про Бандеру, а також обізнаний про репресії та вбивство українського лідера.

"Я зрозумів, що Бандера - зовсім не та людина, яким його намагаються видати в Росії. Це не головоріз та звірюга. Це цілком освічена людина, не позбавлена творчих обдарувань, володів іноземними мовами... Я порівнював, аналізував і дійшов висновку, що ця людина гідна поваги", - сказав "вагнерівець".

Бандера у російській пропаганді

Російські пропагандисти роками "ліпили" з Бандери вбивцю, маргінала, зрадника та найбільшого русофоба у світі. За цим принципом росіянам вбивали в голову те, що в Україні живуть послідовники ідей Бандери - "бандерівці". Налякані страшилками росіяни складали цілі легенди про українців-"бандерівців".

Потік російських фейків про Бандеру не зупиняється. Влітку в РФ заявили, що мають "документи" щодо перейменування вулиць у Варшаві, зокрема на часть Бандери. Згодом у Польщі заявили, що це фейк.

Згодом в МЗС Росії заявили, що Єлизавета II билася у теробороні Британії проти Бандери й Шухевича.

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