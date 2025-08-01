Через удар по Харкову постраждав хлопчик 9-ти років.

Російський БпЛА типу "Молнія" влучив біля багатоквартирного будинку у Київському районі Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його даними, постраждала дитина.

За його словами, вже десятеро постраждалих, з яких троє дітей. Серед них немовля 5 місяців.

"Також є інформація про пошкодження двох багатоквартирних будинків та одного авто", - написав він.

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За його словами, через удар по Харкову постраждав хлопчик 9-ти років.

В той же час, за словами голови Харківської областної війської адміністрації Олега Синєгубова, 32-річна жінка, 48-річний чоловік та 10-річний хлопчик також шпиталізовані внаслідок ворожого "прильоту".

"Постраждали 10 людей, серед яких троє дітей: 5-місячне немовля, 9-річний та 10-річний хлопчики. Пʼятеро постраждалих шпиталізували, ще пʼятеро - отримали допомогу медиків на місці. Влучання БпЛА типу "Молнія" - в дерево", - написав він.

Удари РФ по Україні

31 липня Росія здійснила масовану атаку на Київ, застосувавши ракети та дрони-камікадзе, у тому числі реактивні "Шахеди". Руйнування житлових будинків зафіксовані у кількох районах.

Двадцять вісім людей убила ракета "Іскандер", а загалом по місту 31 загиблий від того удару, і серед них п’ять дітей. Діти - 2007 рік народження, 2011-й, 14-й, 18-й, навіть 22-й рік народження.

В киянки, яка вижила після падіння з 9 поверху внаслідок російського удару по будинку в Святошинському районі, загинули обоє батьків. Їх тіла дістали з-під завалів.

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