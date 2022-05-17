На Чернігівщині внаслідок ракетного обстрілу селища Десна загинули 8 людей, 11 травмовані.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні ДСНС в Чернігівській області.
"Станом на 11:00 внаслідок ракетного обстрілу 8 людей загинули, 11 травмовано", - зазначили у відомстві.
На місці продовжують працювати медики і рятувальники.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні рано вранці ворог наніс ракетні удари по селищу Десна на Чернігівщині. Повідомлялось про загиблих та поранених, проте їх кількість не уточнювалась.
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