На місці продовжують працювати медики й рятувальники.

На Чернігівщині внаслідок ракетного обстрілу селища Десна загинули 8 людей, 11 травмовані.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні ДСНС в Чернігівській області.

"Станом на 11:00 внаслідок ракетного обстрілу 8 людей загинули, 11 травмовано", - зазначили у відомстві.

На місці продовжують працювати медики і рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні рано вранці ворог наніс ракетні удари по селищу Десна на Чернігівщині. Повідомлялось про загиблих та поранених, проте їх кількість не уточнювалась.

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