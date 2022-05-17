Атаковано селище Десна.

Російські окупанти завдали удару по Чернігівській області, є жертви.

Про це у ранковому зверненні розповів голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні ранок на Чернігівщині не добрий. Вранці ворог завдав ракетних ударів по селищу Десна. Там працюють рятувальники ДСНС, правоохоронні органи", - заявив він.

За словами Чауса, за попередньою інформацією є загиблі та багато поранених.

"Це ще раз підтверджує те, що я кажу постійно. Війна не завершилась, не пішла з Чернігівщини, не пішла з наших міст", - наголосив він та закликав мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як писав УНІАН, на Чернігівщині майже 3,5 тисячі будівель зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Для людей, які втратили житло, планують звести модульні будинки.

Раніше Чаус зауважував, що масштаб руйнувань в Чернігівської області досить великий, на відновлення знадобиться "не місяць і не два".

16 травня голова ОВА анонсував, що на Чернігівщині починають відновлення об'єктів критичної інфраструктури та житлового фонду.

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