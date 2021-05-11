Головою «Союзу добровольців Донбасу» є «екс-голова уряду ДНР» Олександр Бородай.

Російські бойовики із «Союзу добровольців Донбасу» візьмуть участь у виборах до Держдуми від партії влади «Єдиної Росії».

Читайте такожЗбирав інформацію про військових: СБУ затримала бойовика "ДНР" (фото)Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, в Ростові-на-Дону «Єдина Росія» і «Союз добровольців Донбасу» уклали угоду про співпрацю.

«Ми домовилися про те, що «Єдина Росія» представляє можливість для участі широкого кола громадських організацій та об'єднань у цьому виборчому циклі взяти участь на попередньому голосуванні з відбору кандидатів у депутати Держдуми, регіональних, міських парламентів. Це широка «воронка», і на сьогодні близько 50% кандидатів саме представляють волонтерські, добровольчі організації, однією з яких і є «Союз добровольців Донбасу», - сказав секретар генради партії Андрій Турчак.

За його словами, цілі та завдання «Єдиної Росії» і «Союзу добровольців Донбасу» збігаються - «це збереження "руского міру", російської мови та російського генетичного коду».

Як відомо, головою «Союзу добровольців Донбасу» є «екс-голова уряду ДНР» Олександр Бородай.

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Автор: Роман Цимбалюк