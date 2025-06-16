Передмістя Києва з часом все більше атакуватимуть fpv-дрони.

Росіяни розширюють зону використання fpv дронів-камікадзе літакового типу, і класична ППО проти них буде безсила. Про це повідомив екснардеп і український військовий Єгор Фірсов на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, віз зазначає, що "сіра зона" на кордоні через контроль неба дронами розширилась у кілька разів.

"Раніше ми думали, що сіра зона буде 10-15 кілометрів від лінії фронту. Ми помилялись. Така зона буде 30-50 кілометрів. В кінці цього року кружляння fpv в Краматорську, Словʼянську, Добропіллі (20-25 км від лінії) стануть нормою", - попереджає він.

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Військовий зазначає, що зараз спостерігаються лише поодинокі такі випадки, але згодом загроза стане масовою.

"Дрони будуть шукати вантажівки на трасах, і цим ускладнювати нашу логістику. Сервіси, на кшталт Нової пошти, можуть з часом обмежити свою роботу", - зазначив він.

За словами Фірсова, у недалекому майбутньому атак високоточних дронів підпадуть усі міста Донецької області, а також Запоріжжя, Ізюм , Херсон , Миколаїв, Суми, Харків.

"Не виключаю, що і навіть передмістя Києва з часом все більше будуть бачити fpv дрони-камікадзе літакового типу".

Він зазначає, що головна небезпека таких дронів у тому, що вони руйнують логістику, нищать рухомі незахищені цілі. Військовий прогнозує, що почастішають атаки обʼєктів інфраструктури, де класична ППО буде безсила.

Водночас військовий зауважує, що способи протидіяти такій загрозі є.

Зокрема, потрібно створювати загони добровольців для боротьби з дронами з тих хто не підлягає призову, навчати їх, як виявляти та збивати дрони, а також розробити систему їх взаємодії та підпорядкування. Також потрібно закуповувати антидронову зброю, спектри аналізатори дронів, влаштовувати спеціальні курси стрільби.

"Необхідно створювати тунелі на підʼїздах до міст. Або тунелі із спеціальних захисних сіток. До речі, противник вже давно так робить - бо навчили. Почали робити і ми але у прифронтових містах", - зауважує Фірсов.

Російські дрони

Останніми тижнями Росія посилила свої повітряні атаки на Україну, запускаючи до півтисячі безпілотників і ракет за одну ніч, а також змінила тактику ударів. Тепер вони не просто масштабніші і частіші; вони також більш концентровані і з ними набагато складніше боротися - оскільки дрони літають на великих висотах, поза досяжністю кулеметів.

Тим часом повідомлялося, що 15 червня завод із виробництва дронів-камікадзе "Шахед" у місті Єлабуга в російському регіоні Татарстан був атакований невідомими безпілотниками.

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