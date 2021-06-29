З 29 червня по 3 липня на полігонах першого та другого армійських корпусів триватиме третій етап зборів з резервістами окупантів.

Командування ЗС РФ активізувало заходи з бойової підготовки військовозобов’язаних запасу для комплектування з’єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях

Про це йдеться у зведенні Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі з посиланням на дані розвідки.

Вказується, що з 29 червня по 3 липня на полігонах першого та другого армійських корпусів триватиме третій етап зборів з резервістами окупантів.

Читайте такожОкупанти на Донбасі поранили українського військового Зокрема, особливу увагу противник приділяє підготовці спеціалістів артилерійських та мінометних підрозділів. До перевірки проведення зборів залучено офіцерів командування ЗС РФ.

Водночас відзначається низький рівень прибуття військовозобов’язаних окупантів для участі у попередніх етапах зборів резервістів 17-19 та 22-26 червня.

У зв’язку з цим російські окупаційні адміністрації ініціювали запровадження штрафів у розмірі 30 тис. рос. рублів за відсутність у так званому «паспорті ДНР» штампу про «взяття громадянина на військовий облік».

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Автор: Костянтин Гончаров