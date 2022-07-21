Українські воїни змусили окупантів до втечі.

Російські окупанти вели штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС, але безуспішно.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

В повідомленні зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог веде бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

"Противник вів штурмові дії з метою заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Безуспішно. Українські воїни змусили окупантів до втечі",- повідомляє Генштаб. Також зазначає, що в районі Новолуганського бойові дії тривають. "Для викриття вогневих позицій Сил оборони на окремих напрямках ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи",- йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Роздолівка, Білогорівка, Покровське, Нова Кам’янка, Бахмут, Вершина, Новолуганське, Зайцеве, Торецьк та інших. Також завдав авіаційних ударів по селах Вершина та Білогорівка.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ РФ Лавров заявив про зміну "цілей" в Україні. За його словами, географія завдань так званої "спецоперації" в Україна нібито вийшла за межі "ДНР" і "ЛНР".

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