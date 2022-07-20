Російським окупантам наказали "демілітаризувати" південь України.

Географія завдань так званої "спецоперації" в Україна змінилася і нібито вийшла за межі "ДНР" і "ЛНР".

Про це "РИА Новости" заявив Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Російські окупанти отримали завдання "демілітаризувати" південь України.

"Зараз географія інша. Це далеко не тільки "ДНР" і "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область і ряд інших територій, і цей процес триває, причому триває послідовно і наполегливо", - сказав Лавров.

Російський міністр також в черговий раз пригрозив Заходу через постачання зброї Україні, зокрема ракетних установок HIMARS.

"Ми не можемо допустити, щоб на тій частині України, яку буде контролювати Зеленський або хто його замінить, перебувала зброя, яка буде представляти пряму загрозу нашій території", - наголосив Лавров.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ назвав нові втрати Росії в Україні.

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