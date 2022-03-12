Місто знову потрапило під ворожий вогонь.

Під обстріли в Миколаєві потрапила онкологічна лікарня.

Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Максим Безносенко в Facebook.

"Нападати на слабкого може тільки виродок. Про слабке - це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарня, яка надає допомогу хворим на онкологію з усієї Миколаївської області. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного противника, який несе загрозу – вона не просто хвора, вона вже в агонії", - зазначив він.

Як повідомлялося, увечері в п'ятницю Миколаїв в черговий раз виявився пів артилерійським вогнем російських окупантів. Терористи обстріляли місто зі "Смерчів" та "Градів".