Поранений один чоловік, загиблих немає.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляє, що Миколаїв обстріляли зі "Смерчів" і "Градів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Тільки що був обстріл у нас зі "Смерчів" і "Градів" житлових районів. Безладно, без якоїсь логіки. Слава богу, без жертв. Там один чоловік поранений. Пошкодили приватні будинки, машини - все підряд. Цілий район накрили. Таке відчуття, що не цілилися, просто в бік міста вистрілили", - повідомив Кім.

За його словами, в місті постраждало близько 10 будівель.

Внаслідок обстрілів також сталося дві пожежі.

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