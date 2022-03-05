Серед загиблих є дитина.

Російські загарбники розстріляли під Києвом з танкових кулеметів авто з цивільними, у результаті нападу двоє людей загинуло, в тому числі одна дитина, і ще четверо поранено.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, 4 березня 2022 року шестеро осіб їхали на автомобілі з смт Ворзель Бучанського району Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою "V", які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів.

Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.

Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями (ст. 438 КК України).

Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.

Розпочата десята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Частини та підрозділи загарбників деморалізовані, солдати та офіцери окупаційної армії продовжують здаватися у полон, втікають, залишаючи на Українській землі озброєння і техніку.

Активними бойовими діями завдають втрат противнику не тільки озброєні підрозділи українських захисників але й звичайні неозброєні люди, демонструючи окупанту свою громадянську позицію, завдаючи йому психологічної поразки.

Збройні Сили України продовжують тримати визначені рубежі на всіх напрямках, а на окремих напрямках контратакують та змушують противника відступати з втратами, порушують тилові комунікації та завдають нищівних ударів.

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